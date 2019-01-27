TZOB / Bayraktar: Tabii afetlerin verdiği zararlar acilen zarar karşılanmalı

İstanbul, 27 Ocak () - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl şiddetli bir kış yaşayan ülkemizde tarımsal faaliyetin devam ettiği Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde, çiftçinin, tabii afetlerden büyük oranda etkilendiğini belirterek, “Tabii afetler, tarım alanlarında büyük hasara neden oldu. Binlerce dekar sera, meyve bahçesinde yıkım yaşadı, tarım arazileri de su altında kaldı. Acilen hasar tespitleri yapılmalı ve üretimde kalabilmesi için çiftçimize yeni finansman sağlanmalıdır” dedi.q

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, ülke genelinde kış mevsiminin tüm sertliğiyle kendini gösterdiğini belirtti. Kış nedeniyle yaşanan olumsuz hava koşullarının tarım sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyen Bayraktar, “bu yıl ülke genelinde gerçekleşen kar yağışı hububat üretim bölgeleri ve susuzluğun yaşandığı illerde çiftçimizin yüzünü güldürürken, aşırı yağış, su baskını, don, fırtına ve hortum gibi tabii afetlerin tarlada ürünü olan çiftçimizin afet yaşamasına neden oldu” dedi.

Son dönemde etkili olan aşırı yağışların, ekili, dikili alanlar ve seralarda zarara neden olduğunu belirten Bayraktar, “Aralık ayında özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşen aşırı yağışlar sebebiyle bölgede pamuk ürününde yüzde 30’a varan zarar olduğu tahmin ediliyor.

Hem Akdeniz hem Ege bölgelerimizde gerçekleşen aşırı yağış, narenciye bahçelerinde hasadı yapılmamış ürüne, tarlada ekili olan veya hasadı yaklaşmış kışlık sebze ürünlerine zarar verdi. Hububat ve yem bitkileri ekili alanların su altında kalmasına neden oldu. Akdeniz Bölgesinde gerçekleşen fırtına ve hortum ise seralara zarar verdi” dedi.

Son yıllarda tabii afetlerin çiftçinin peşini bir türlü bırakmadığını vurgulayan Bayraktar, üst üste yaşanan tabii afetler nedeniyle biriken tarımsal kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin borçlarının, faizsiz ve uzun vadeli olarak yapılandırılmasını talep ettiklerini duyurdu.

Afetlerde mal kaybının yanı sıra can kayıpları ve yaralanmalar da yaşandığını belirten Bayraktar, “Kumluca’da hortumda hayatını kaybeden 13 yaşındaki tarım işçisi Berivan Karakeçili ile Bodrum’da sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden Billur Atik ve Çağlar Bencik’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kemer’de fırtına nedeniyle dereye uçan araçta kaybolan Kader Buse Acar’ın bulunamamasından dolayı üzüntülerimi belirtiyorum. Afet bölgelerinde yaralanan tüm tarım işçilerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.