TÜSİAD/Bilecik: Güçlü ekonomi için güçlü kurumlar gerekiyor

İstanbul, 11 Ocak () - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ekonominin bir çıpaya ihtiyaç duyduğuna ve bu çıpanın, güçlü kurumlar ve kural temelli politika yapımı olabileceğini belirtti.

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) kapsamında “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı bir konferansta konuşan Gülle, ekonomideki sıkıntıların kur ya da faizlerdeki artışlar üzerinden değerlendirse de asıl meselenin istikrar olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye artık sıcak paranın değil, doğrudan yatırımların geldiği adres olmalı. Küresel krizden bu yana yaşadığımız sıcak para dönemini kapatıp yeni bir Türkiye hikayesi başlatmalıyız.

“Bu hikaye Türkiye’nin demokratikleştiği, ekonomik potansiyelinin geliştiği bir dönüşümü anlatmalı.

“Şunu biliyoruz ki sağlıklı ekonomi, öngörülebilir ekonomidir. Devletin yaptığı düzenleme ve politikalar uzun vadeli istikrarı gözettiği, şeffaf ve öngörülebilir olduğu sürece, ekonominin temelleri sağlam ve yatırım ortamı güçlü olur.

“2019 yılına ekonomiye 2018’den devrolan pek çok riskle girdik.

“Ağustos ayından bu yana kurda bir gerileme var ve istikrar sağlanmış durumda. Buna rağmen, kur hala önceki yıla göre yüzde 40 daha yüksek.

“Cari dengemiz, küçülmenin de etkisiyle açık yerine fazla vermeye başladı.

“Bankacılık sektöründe ise kredi daralması devam ediyor. Şirket bilançolarında oluşan hasarın giderilmesi zaman alacak.

“Mali disiplin ve para politikasında sıkı duruşun devamı, finansal istikrar için son derece önemli ve mutlaka 2019 yılında da devam etmeli.

“Ekonomimizin potansiyeli, ancak makroekonomik istikrarı sağlayacak ve verimliliği artıracak yapısal reformlar uygulandığı takdirde artabilir.

“Daha esnek bir işgücü piyasası, daha şeffaf ve öngörülebilir bir vergi sistemine yönelik reformlar ve dijitalleşmenin hızlandırılması için atılacak adımlar, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesine önemli katkıda bulunacaktır.

Gülle, güçlü bir Türkiye ekonomisi için atılacak adımları beş maddede şöyle özetledi:

Ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması için güçlü kurumlar ve kural temelli politika yapımı.

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz verilmemesi.

Yapısal reformlar ile ekonomimizin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi.

AB ile ilişkilerin güçlenmesi ve Gümrük Birliği modernizasyonu için gerekli adımların atılması. (Fotoğraflı)