TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

İstanbul, 21 Eylül () - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), teknoloji tedarikçisi ve teknoloji kullanıcısı şirketleri bir araya getirdi.

Türkiye’de dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile yola çıkan TÜSİAD SD2 Programı kapsamında, 20-21 Eylül tarihlerinde Sanayi – Teknoloji İleri Entegrasyon Programı (STEP) gerçekleştirildi.

TÜSİAD SD2 Programı’na başvuran ve ön elemeyi geçen 88 teknoloji tedarikçisi şirket ile 13 teknoloji kullanıcısı şirket STEP Programı’nda buluştu.

STEP Programı’nın birinci gününde TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlikte TÜSİAD SD2 Programı’na teknoloji kullanıcısı olarak katılan AKG Gazbeton, Gedik Holding, Limak Enerji, Güven Grubu ve Yaşar Holding CEO’larının katılımı ile Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm yolculuğu üzerine bir panel düzenlendi.

Türk Marka ve Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları; KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu ile ise teknoloji tedarikçilerine yönelik kamu destek ve teşvikleri üzerine söyleşiler gerçekleştirildi.

STEP Programı’nın birinci günü teknoloji kullanıcısı şirketlerin kendi çağrılarına başvuran ve ön elemeyi geçmiş teknoloji tedarikçileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle sona erdi.

STEP Programı’nın ikinci günü uzman konuşmaları, farklı temalı paneller ve networking oturumları ile devam etti. Teknoloji kullanıcıları ön eleme sonucunda belirlenen teknoloji tedarikçileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda seçtikleri teknoloji tedarikçileri ile eşleşti.

Program’ın bundan sonraki sürecinde, arayışlarına en uygun teknoloji tedarikçileri ile eşleşen teknoloji kullanıcıları birlikte çalışacak ve Çözüm Dosyası hazırlayacaklar. Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜSİAD SD2 Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program olma niteliğini taşıyor.

TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile;

• üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturacak;

• teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekleyecek;

• teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyacak. (Fotoğraflı)