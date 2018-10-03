TÜSİAD Buenos Aires B20 Zirvesi’ne katılıyor

İstanbul, 3 Ekim () - G20’nin iş dünyası boyutu olan B20 Buenos Aires Zirve’sine Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Bahadır Kaleağası katılacak.

TÜSİAD, 2009 yılı Londra Zirvesi’nden bu yana G20 özel sektör zirvelerine katılarak Türk iş dünyasını temsil ediyor ve zirvelerin hazırlık sürecinde politika önerilerini sunuyor.

Arjantin'de 4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan B20 Buenos Aires Zirvesi çerçevesinde, "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Geleceğe İlişkin Zorluklar", "Altyapı, Enerji", "Büyümenin Ön Şartı Olarak Şeffaflık", "Çoktaraflı Ticaret Sistemi", "İş ve Eğitim’in Geleceği" ve "Dijitalleşme: Ekonomik Kalkınma için Fırsatlar" başlıkları altında yapılacak olan "B20 Zirvesi"nde, B20 Arjantin Dönem Başkanlığı tarafından oluşturulan 6 çalışma grubunda özel sektör önerileri ele alınacak.

Bu öneriler 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Buenos Aires’te düzenlenecek "G20 Liderler Zirvesi"ne sunulacak.

Ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik B20 Arjantin Dönem Başkanlığı tarafından oluşturulan, "Üst Düzey Uluslararası İş Dünyası Destek Grubu" üyesi olarak Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile yapılacak görüşmeye katılacak. (Fotoğraf)