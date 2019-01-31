TÜSİAD “Bu Gençlikte İş Var!” 2019 dönemi girişimcilik kampı başlıyor

İstanbul, 31 Ocak () – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) “Bu Gençlikte İŞ Var!” programının en önemli aşamalarından biri olan Girişimcilik Kampı, 5-9 Şubat tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılacak.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011’den bu yana düzenlenen TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” programına Türkiye’nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 36 ekibin (102 kişi) katılacağı Girişimcilik Kampı süresince gençler;

- İhtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren dört günlük yoğun eğitim programına katılacak,

- Ezberbozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100’ü aşkın paydaşla tanışma ve network imkânına sahip olacak,

- TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edinecek.

Kampın ilk gününde yapılacak olan açılış kokteylinde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin konuşma yapacak.

BASF Türk’ün ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın 2019 kampı ING Bank’ın sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde olacak.

2011 yılından beri bir iş fikri yarışması olarak gençlere girişimcilik serüvenlerinde destek veren program, girişimci reflekslerle yenilenerek, kapsamlı bir girişimcilik programına dönüştü. Programın yeni döneminde gençlere;

- Girişimcilik konusunda her alanda donanımlarını artırabilecekleri bir kamp deneyimi,

- Alanında öncü startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı,

- İş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network,

- İş fikrini 250’yi aşkın Program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkânı,

- TÜSİAD Üyeleriyle 2.5 ay bire bir çalışma,

- Yereldeki kuluçka imkânlarından yararlanma,

- TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunulacak.

Yoğun ilgi, uluslararası başvuru

Programın 2019 dönemine 81 il ve 177 üniversiteden, 3 bine yakın üniversite öğrencisi başvurdu. Böylelikle il ve üniversite dağılımları bazında 2011 yılından beri en yaygın başvuru rakamlarına ulaşılmış oldu.

Başvurular Türkiye’den 76 ilin yanı sıra yurtdışından Gazimagusa, Güzelyurt, Kentucky, Madrid ve Vancouver’dan geldi. Başvuru alınan 177 üniversitenin 169 tanesi Türkiye’de, sekiz tanesi ise yurtdışında bulunuyor.