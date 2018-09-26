TÜSİAD 2018 SÜR Konferansı İzmir’de

İstanbul, 26 Eylül () - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) iş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacıyla her yıl düzenlediği TÜSİAD SÜR Konferansı bu yıl 28 Eylül Cuma günü İzmir’de gerçekleşecek.

Başarılı sürdürülebilirlik uygulamalarını ve bu uygulamaların toplumsal etkilerini sergileyen sunum ve performansların yer alacağı etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yapacak.

Konferansta, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin temsilcileri kendi sektörlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarının yarattığı etkileri anlatarak katılımcılara harekete geçmek için ilham verecek.

SÜR Konferansı bu yıl, Yaşar Holding sponsorluğu, Yaşar Üniversitesi akademik işbirliği, Global Compact Türkiye ve ESİAD işbirliği ile gerçekleştirilecek.