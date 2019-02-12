TÜRSAB İran'da turizm ilişkilerini geliştirme anlaşması imzaladı

İstanbul, 12 Şubat () - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti, İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği ile, karşılıklı turizm ilişkilerini geliştirme ve ortak faaliyetlerde bulunmaya yönelik bir iyi niyet anlaşması imzaladı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özden, Hacı İbrahim Canatan, Mehmet Nezih Hacıalioğlu ve Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan bir heyet, 12. Uluslararası Tahran Turizm Fuarı’na katılmak için İran’a gitti.

Tahran ziyareti çerçevesinde 11 Şubat 2019 Pazartesi günü; T.C. Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran İslam Cumhuriyeti Turizmden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Ashgar Monesan, İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acentaları Birliği Başkanı Hormatolah Rafeyi, İran Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Vali Teymouri ve T.C. Tahran Kültür ve Turizm Müşaviri Mehmet Taşkın, THY Tahran Ofisi yetkilileri ve İran’ın çeşitli bölgelerinden sektör temsilcilerinin katılımıyla bir konferans gerçekleştirildi.

Konferansın ardından işbirliği anlaşması imzalayan TÜRSAB ve İran Seyahat Acentaları Birliği heyetleri, karşılıklı ikili görüşmelerde bulunarak, turist trafiğinin artırılması, sorunların birlikte çözülmesi yönünde önerileri ve çizilecek yol haritasını görüştü.