TÜROB: Oda geliri ve dolulukta en yüksek artış Türkiye'de

İstanbul, 31 Ocak () - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 2018’de ortalama otel doluluklarının yüzde 9.6 artışla yüzde 66.2’ye, oda gelirlerinin yüzde 16.9 artışla 46.6 euroya, oda fiyatının da yüzde 6.6 artışla 70.4 euroya yükseldiğini açıkladı. TÜROB'a göre, bu veriler ile 2018 yılında oda gelirlerinde ve otel doluluklarında en yüksek artışı yaşayan ülke Türkiye oldu.

Veri ve analiz şirketlerinden STR'nin TÜROB için hazırladığı Aralık 2018 Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilere göre; 2018 yılında oda gelirlerinde ve otel doluluklarında en yüksek artışı yaşayan ülke Türkiye oldu. TÜROB, yüksek artışa rağmen Avrupa ortalamasının yakalanamadığını belirtti. 2018 yılında Avrupa ortalaması oda fiyatında 114.4 euro, oda gelirlerinde 80.6 euro; dolulukta ise yüzde 72.4 olarak ölçüldü.

İstanbul ve Antalya yükselişte

Ocak–Aralık 2018 döneminde İstanbul’da doluluk oranı, bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artışla yüzde 63.1’den yüzde 71.1’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.4 artışla 74.9 eurodan 82.7 euroya; oda başı elde edilen gelir ise yüzde 24.4 artışla 47.2 eurodan 58.8 euroya yükseldi. Aynı dönemde Antalya’da doluluk oranı, bir önceki yıla göre yüzde 10.4 artışla yüzde 59.1’den yüzde 65.3’e; ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 3 artışla 74.5 eurodan 76.8 euroya; oda başı elde edilen gelir yüzde 13.8 artışla 44.0 eurodan 50.1 euroya ulaştı.

2019’da da artış bekliyoruz

2018 yılı rakamlarını değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, doluluklar açısından son yılların en yüksek döneminin yaşandığını belirterek, “Doluluk oranlarındaki artışlar yüzde 20’leri bulurken oda fiyatlarındaki artışlar yüzde 10’larda kaldı. Oda dolulukları belli seviyelere gelmiş olsa da oda ortalama satış fiyatlarımız henüz 2013-2014 yılı rakamlarına maalesef ulaşamadı. 2019 beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12’lerde artış bekliyoruz. Hemen hemen tüm turizm pazarları açısından iyimseriz. Mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı, dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız. Turist sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmak lazım. 2019 yılının en önemli çalışması bu olmalı” dedi.

"Futboldaki güvence kongrelere de verilmeli"

Eski fiyat seviyelerine ulaşmak için önemli unsurun kongre turizminin yeniden canlandırılması olduğuna işaret eden Bayındır, şunları söyledi: “Türkiye’nin ve İstanbul’un uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin avantajlarıyla öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda sağlayacaktır. Meclis gündemine gelecek torba yasa ile; 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için UEFA’ya vergi güvencesi veriliyor. Katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli şirketlerden merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, bu müsabakalar için yaptıkları işlerde KDV ödemeyecek. Bu talep bizim de dile getirdiğimiz, bire bir aynı mahiyette ‘kongre turizminden belli süre ile KDV alınmasın’ önerimizi hatırlattı. Yani aynı muafiyet diğer uluslararası kongre-toplantı etkinliklerinde de uygulanmalı.”