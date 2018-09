Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) Başkanı Orhan Turan, tüm dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin her alanda başlattığı büyük devrimi, KOBİ’ler ve Türkiye ekonomisi için bir kaldıraç olarak gördüklerini belirterek, “Ülkemizin gerçek gündemi topyekûn dijital dönüşüm olmalı” dedi.

Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (Doğumarsifed) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkonfed Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Doğumarsifed Yönetim Kurulu Başkanı Gürol Ciğerdelen katıldı.

Türkonfed Başkanı Orhan Turan “Teknolojik gelişmelerin değişimi, dönüşümü; KOBİ’ler ve ekonomi için bir kaldıraç olarak görüldüğünü belirtti ve şöyle devam etti:

"Teknolojik dönüşüm, sadece üretim yöntemlerini değiştirmedi, hayatımızın her alanını derinden etkiledi ve etkilemeye devam edecek.

"Ar-Ge ve iş modellerinden şirket davranışlarına, politika tasarım süreçlerinden idari yapılara kadar çok şeyi değiştirdi.

"Ülkemizin gerçek gündeminin topyekûn dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz.

"Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir zorunluk olduğunu unutmamalıyız.

"Bu arada nitelikli insan kaynağına yatırım yapmazsak, teknolojik altyapıyı sağlayarak dijital dönüşümün yaratacağı faydadan da yararlanamayız.

"Unutmamak gerekir ki dijital dünyanın en önemli sermayesi insan.

"Dijitalleşmeyi sadece teknoloji kullanımının yanı sıra, inovatif iş modelleri, ürünler, hizmetler ve müşteri deneyimleri ile verimlilik artışı yaratacak değer zinciriyle birlikte düşünelim.

"Rekabetçi bir Türkiye için, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitemizi ve becerilerimizi geliştirmemiz önemli.

"Küresel bir güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor.”

Dijitalleşmeye ilgisiz kalmanın artık hiçbir sektör için mümkün olmadığını belirten Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek şöyle konuştu:

"Bir an önce dijitalleşme alanında gerekli adımları atmak gerekiyor.

"Müşterinin önünde giderek olası taleplerin daha oluşmadan karşılanması, işimizin geleceğini koruyabilmek adına son derece mühim.

"Dijital yatırımların tek seferlik yapılmasının yeterli olacağını düşünmek son derece hatalı bir yaklaşım.

"İşimizde sürdürülebilir bir gelişim yaratmak istiyorsak dijitalleşmeyi ve getirdiklerini kabul edip bu değişiklikleri hayata geçirmemiz gerekiyor.

"Aksi takdirde teknolojiden geri kalmak rekabetçi avantajı kaybetmek anlamına gelebilir.

"Oysa dijitalleşme ile yeni gelir imkânları yaratmak, yeni iş fırsatları ortaya koymak, yeni iş modelleri geliştirmek ve rekabetçi avantajı daha da güçlendirmek mümkün."

Doğumarsifed Başkanı Gürol Ciğerdelen,dijital dönüşümün ekonomi ve topluma kazandıracağı değeri trilyon dolarlarla ifade ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer bir araştırmaya göre nesnelerin internetinin, sağlık, ev, perakende sektörü, ofisler, fabrikalar, araçlar, şehirler ve lojistik alanlarında 2025 yılındaki potansiyel etkisinin 11.1 trilyon dolarlık bir değere ulaşabileceği öngörülmektedir.

"Bu araştırmada fabrikalar, dijital dönüşümün yaratacağı 3.7 trilyon dolarlık potansiyel etkiyle, diğer alanlara göre daha fazla ön plana çıkmaktadır.

"İmalat sanayinde dijital dönüşümün, yüksek değer yaratma potansiyelinin yanı sıra, süreçlerde verimlilik artışına ve ürünlerin daha kaliteli üretilmesine önemli katkılar sağlayacağı da açıktır.

"Bununla beraber verinin etkin ve etkili kullanımı sayesinde müşteri talepleri daha iyi ve daha hızlı bir şekilde anlaşılabilecek ve ürünlerin pazara sürüm süresi kısalacak, iletişimin gelişmesi ve makinelerin otonom karar alabilmeleri sayesinde esnek üretim süreçleri de gelişebilecektir. (Fotoğraflı)

