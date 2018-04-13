TÜRKONFED öğrencilerin girişim projelerini iş dünyasıyla buluşturuyor

İstanbul, 13 Nisan () - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Türkiye’nin dört bir yanındaki gençleri girişimci eko-sistemi ile tanıştırmak ve teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “STEM Anadolu” projesinde yer alan 160 öğrenci, iş dünyasıyla buluşacak.

170’i aşkın ülkeden üç binden fazla katılımcının yer alacağı ve 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Global Girişimcilik Kongresi’ne katılacak STEM Anadolu’nun Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir çalıştaylarında eğitim alan 160 öğrenci, TÜRKONFED için ayrılan salonda melek yatırımcılara ve iş insanlarına girişim projelerini sunacak.

ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “STEM Anadolu”, dört farklı kentte 160 lise öğrencisini girişimci eko-sistemi ile tanıştırdı. Aldıkları eğitim ile projelerini geliştiren Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir eğitimlerine katılan 160 STEM Anadolu üyesi genç, geliştirdikleri projeleri, iş ve girişimci ekosisteminin önde gelen isimlerine sunma imkânı yakalayacak. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ile TÜRKONFED üyesi federasyonlardan İstanbul Sanayicileri ve İşadamları Derneği (İSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu’nun da aralarında olduğu iş insanları STEM Anadolu öğrencilerinin genç girişimci fikirlerini dinleyecek.

Girişim fikirleri dikkat çekiyor

Global Girişimcilik Kongresi’nde sunulacak fikirler arasında özellikle sağlık alanındaki girişim fikirleri öne çıkıyor. Projeler arasında, hemofili hastalarının özellikle de kalp kapakçığı ameliyatı olan hastaların düzenli olarak yaptırdığı kan tahlilini kolaylaştıracak uygulamadan; engelli, yaşlı ve kimsesiz hastaların tedavilerinde hijyen konusunda yardımcı olan mini arabaya, renk körlüğü için uygulama aracılığı ile giyilen giysinin rengini sesli olarak ileten yazılımdan, görme engelliler için ses ile açılan kapıya kadar birçok yaratıcı ve toplumsal fayda sağlamaya yönelik girişim fikri yer alıyor.

Bu yıl 160 lise öğrencisi girişimcilik kültürü ile tanıştı

Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olan işsizlikle mücadelede, gençlerin inisiyatif alabilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla başlatılan ve bu yıl Anadolu’ya yayılan proje, sürdürülebilir kalkınmada gençlerin dinamizminin kullanılabilmesini hedefiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında bu yıl başvurular arasından seçilen 160 lise öğrencisi eğitim aldı. Diyarbakır, İzmir, Ankara, Eskişehir illerinde gerçekleştirilen ve ikişer gün süren STEM eğitimleriyle, lise öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik dersleri verildi. İngilizce ‘kök’ anlamına gelen ve Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan “STEM” alanlarında kariyere teşvik edilen öğrenciler, ‘geleceğin yenilikçilik odaklı girişimcileri’ olmaları ve hayallerini hayata geçirmeleri konusunda cesaretlendirildi. (Fotoğraflı)