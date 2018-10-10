Türkiye’nin toplam makine ihracatı Eylül’de yüzde 17 arttı

İstanbul, 10 Ekim () - Makine İhracatçıları Birliği verileri, üçüncü çeyrek sonunda Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7 artarak 123 milyar dolara ulaştığını ve makine ihracatının da yüzde 17 artarak 12.4 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın bir parçası olarak yatırım, üretim ve girdi maliyetlerinin azaltılması yönündeki adımların tamamlayıcı unsurunun yerli makine kullanımının olduğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Üçüncü çeyrek sonunda 18 milyar dolarlık yılsonu hedefini destekleyen bir başarıya imza atan sektörümüzde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58.6’ya yükseldi. Bu ivmeyi yurtiçine de taşımak istiyoruz” dedi.

Makine İhracatçıları Birliği’ne göre yılın üçüncü çeyreği sonunda toplam makine ihracatında en büyük üç pazar Almanya, ABD ve Birleşik Krallık olarak belirlendi. Almanya'nın Türkiye'den ithal ettiği makinelerin değeri 1.8 milyar doları aşarken, ABD ve Birleşik Krallık’a yapılan ihracatın yüzde 22'nin üzerinde büyüdüğü bu dönemde en fazla artış Rusya’da görüldü ve yılın ilk dokuz ayında Rusya'ya yapılan makine ihracatı yüzde 43 artarak 300 milyon doları aştı. Rusya'ya en fazla ihraç edilen mal grubu takım tezgahı olurken, bunu sırasıyla inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ile pompa ve kompresörler takip etti.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda temel vurgulardan birinin yurt içinde katma değerli üretimin desteklenmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması olduğuna vurgu yapan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“Günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz bütün teknolojilerin geliştirildiği alan olan makine imalat sektöründe üretim ve hizmetlerde kullanılan makinelerin, yatırımcı ve makine imalatçısı ile birlikte geliştirilmesinin, teknolojinin yerlileşmesi ve millileşmesi için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Devletin büyük işletmelerle KOBİ’ler arasındaki teknoloji odaklı işbirliği projelerini desteklemesinin gerekçesi, sanayimizin yabancı teknolojiye bağımlılığını azaltmaktır.”

İnşaat makinesi ihracatında dikkat çekici artış

En fazla ihraç edilen makine mal grupları ise 1.7 milyar dolar ile motorlar ve aksamları, 1.7 milyar dolar ile klimalar ve soğutma makineleri ve 1.1 milyar dolar ile yıkama ve kurutma makineleri oldu. En fazla ihraç edilen 10 mal grubu arasında yer alan inşaat ve madencilik makinelerinde yüzde 28, takım tezgahlarında yüzde 24, pompa ve kompresörlerde ise yüzde 23 seviyesinde artış görüldü. (Fotoğraflı)