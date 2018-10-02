Türkiye’nin kış turizmi merkezleri Ukrayna’da tanıtıldı

Sonat Kerem / Kiev, 2 Ekim () - Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Kapadokya, Kayseri ve İstanbul başta olmak üzere, kış turizminin tanıtımı için düzenlenen "Sınırsız Türkiye" adlı etkinlikte, Türkiye'den otelciler ile Ukrayna'daki tur operatörleri ve acenteler bir araya geldi.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) de katıldığı Çalıştay'da, Ukraynalı turizmciler Türkiye’deki kış destinasyonları hakkında bilgi aldı.

Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, ’ya yaptığı açıklamada, Ukrayna’da Türkiye’deki kültürel destinasyonların ön plana çıkarılmasının ve turist ziyaretlerinin yıl boyu sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ukrayna’da Kapadokya’nın ve diğer kış destinasyonlarının tanıtımına yönelik son yıllarda yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığının altını çizen Yıldız, "Ukrayna, kültürel destinasyonlara çok önem veriyor. Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turistlerin yüzde 30’u İstanbul’a gidiyor. Ankara da ilk üçte. Kış destinasyonlarının taıtımına yönelik çalışmalar meyvelerini veriyor. Bu etkinlikte artık doğrudan otelciler ile acenteler buluşuyor" dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Ukrayna ile Türkiye’nin siyasi iş birliğinin yanı sıra insani ilişkilerinde de ciddi ilerleme olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında karşılıklı turistik ziyaretlerin özellikle son üç yılda arttığını belirten Tezel, Kayseri ve Kapadokya’ya Ukraynalı turistlerin ilgisindeki artışa dikkati çekti. Büyükelçi ayrıca, Ukrayna’dan bu sene ilk defa bir tur operatörünün Kayseri’ye charter uçuşlarına başlamasının önemine işaret etti. (Fotoğraflı)