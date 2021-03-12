Türkiye’nin 2021 Enflasyon Beklentisi Açıklandı! Gelişmekte Olan Ülkelerin Enflasyonundan 3 Kat Daha Fazla!

Salgın nedeniyle ülkelerin ekonomik dengeleri de baştan aşağı değişti. Bazı ülkeler rekor seviyede küçülme gösterirken bazıları da büyüme gösteremeden 2020 yılını geride bıraktılar. Uluslararası derecelendirme kurumları da ülkelere dair yeni beklentilerini teker teker açıklamaya başladı. Türkiye içinde 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi ve büyüme oranları açıklandı. Gelen tahminlere göre ise enflasyon oranı düşerken, Türkiye’nin büyüme oranlarının da artması bekleniyor. Ayrıntılar ise haberimizde….

Türkiye 2021 Yılsonu Enflasyon Beklentisini Açıklandı

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından biri olan Fitch 2021 yılına dair Türkiye değerlendirmesini açıkladı. Yayımlanan raporda Türkiye’nin hem enflasyon oranlarına hem de büyüme oranlarına yer verildi. Yayımlanan rapora göre Türkiye’nin 2021 ve 2022 enflasyon ve büyüme oranları değişiklik gösterdi.

ENFLASYON DÜŞTÜ BÜYÜME ARTTI

Fitch tarafından yayımlanan yeni raporda ülkemize dair tahminler de değişti. Fitch Direktörü Douglas Winslow tarafından paylaşılan rakamlarda ülkemizin yıl sonu enflasyon hedefleri %11 olarak gösterildi. Şu an ise enflasyon %12,28 yani yıl sonuna doğru enflasyonun düşmesi bekleniyor. 2022 yılı sonunda da enflasyon oranlarının %9,2 oranına kadar gerilemesi bekleniyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyonları daha da düşük. Öte yandan aynı raporda Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkelere göre enflasyon oranlarının 3 kat daha fazla olduğu notuna de yer verildi.

FAİZ ORANLARINA DAİR DEĞERLENDİRME

Fitch Ratings raporunda yer verilen bir diğer konuda Merkez Bankası tarafından atılan faiz adımları oldu. Merkez Bankası kararları Fitch tarafından yorumlandı. Konuya dair Direktör, Douglas Winslow, faiz oranlarının artışının işlevselliğini arttırdığı vurgusunu yaptı.

Ülkemizin kredi notuna dair da yorumlar yapıldı. Yeni bir ekonomi ekibinin, tutarlığının, devam eden Ortodoks politikasıyla birleştiğinde ekonomide iyileşme adımları olduğu yorumu yapıldı.

Sonuç olarak Fitch Ratings tarafından yapılan raporda, Merkez Bankası tarafından alınan adımlar ve Ortodoks faiz politikasına devam edildikçe enflasyon oranları düşecek ve ekonomideki tutarlılık artacak. Fakat hala daha rapora göre Türkiye’nin enflasyon oranı, kendi klasmanındaki gelişmekte olan ülkelere göre 3 kat daha fazla.