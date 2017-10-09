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Türkiye yoksulluk oranı listesinde orta sıralarda yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapmış olduğu "Gelir ve Yaşam Koşulları" araştırmasına göre, Türkiye yoksulluk sınırında 0.7 oranında gerileyerek orta sıralarda yer aldı.

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:39
Türkiye yoksulluk oranı listesinde orta sıralarda yer aldı

TÜİK'in  ekim ayında açıklanan 2016 yılı araştırma sonuçlarına göre,  eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan  gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak, yoksulluk oranı, Türkiye'de 2015 yılında yüzde 21.9 oranındayken 2016 yılında bu oranın yüzde 21.2'ye geriledi.

En yüksek yoksulluk sınırına sahip ülkeler, yüzde 25.5 oranla Sırbistan,  yüzde 25.3'lük oran ile Romanya ve yüzde 22.9 ile Bulgaristan listenin sonlarında yerini aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde en düşük yoksulluk oranı yüzde 9.7 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 11.6 oran ile Finlandiya iken 11.9'luk oran ile Finlandiya'yı takip eden Danimarka listenin ilk sıralarında yer aldı.

Son Güncelleme: 09.10.2017 12:16
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