Türkiye'ye 2018 yılında gelen ziyaretçiler 46 milyon kişiye ulaştı

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Ocak () - Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.84 artışla 39 milyon 488 bin kişiye yükseldi. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşı da dahil, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 113 bin kişiyi buldu.

Rusya birinci sırada yer aldı

Yabancı ziyaretçinin 342 bin kişisi günübirlikçilerden oluştu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 15.1 artışla 5 milyon 965 bin kişi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 11.43 artışla 4 milyon 512 bin kişi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 6.04 artışla 2 milyon 387 bin kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri yüzde 5.71 artışla 2 milyon 255 bin kişi ile İngiltere ve yüzde 5.24 artışla 2 milyon 69 bin kişi ile Gürcistan izledi.

Turizm gelirleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl yüzde 12.3 artışla 29 milyar 513 milyon dolar turizm geliri elde edildi. 2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 81.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

En çok hangi ilden ülkeye girdiler?

Yabancı ziyaretçilerin en çok girdikleri sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle gerçekleşti: (Toplam girişlerdeki payı ve kişi sayısı)

1 - İstanbul yüzde 34.02 (13 milyon 433 bin )

2 - Antalya yüzde 31.50 (12 milyon 439 bin )

3 - Edirne yüzde 9.71 (3 milyon 835 bin )

4 - Muğla yüzde 6.90 (2 milyon 724 bin )

5 - Artvin yüzde 5.98 (2 milyon 360 bin )

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların ziyaretleri de arttı

2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2017 yılına göre yüzde 19.14 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2017 yılına göre yüzde 19.14 artış ile 6 milyon 624 bin kişiyi buldu.

Çinli turist sayısı 400 bine yaklaştı,Polonyalı turist sayısı ise 646 bine yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59.38 artışla 394 bin kişiye yükseldi. Polonyalı turist sayısının da, yüzde 118.28 artış ile 646 bin kişiye çıkması dikkat çekti. İranlı turist sayısı ise ülkedeki para biriminin değer kaybetmesi ve yurt dışı çıkış harçları nedeniyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 19.99 düşerek 500 bin kayıpla 2 milyon kişiye indi.