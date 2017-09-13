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Türkiye'ye 1 milyar TL'lik dev yatırım ! Kütahya'ya dev kağıt fabrikası ..

2020 yılında tamamlanması beklenen fabrikanın 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard Kütahya'da kağıt fabrikası kuruyor ..

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:22
Türkiye'ye 1 milyar TL'lik dev yatırım ! Kütahya'ya dev kağıt fabrikası ..

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın tarafından dağıtılan bültene göre 300 milyon euro yatırım tutarı olan fabrikanın 2020 yılında tamamlanması ve 500 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Fabrika şirketin Türkiye'deki ilk sıfırdan yatırımı olacak.

Yatırım kararı ile ilgili açıklamayı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Prinzhorn Holding CEO’su Cord Prinzhorn yaptı.

Tamamlandığında yılda 480,000 ton konteyner kartonu üretim kapasitesine sahip olacak yatırım Avusturyalı şirketin Türkiye'deki üçüncü kâğıt fabrikası olacak.

Son Güncelleme: 13.09.2017 14:30
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