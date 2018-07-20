Türkiye Yapay Zeka İçin Test Pazarı Olacak

Önümüzdeki dönemlerde global alanda çalışmak üzere veri mühendisi ve veri bilimcisi olarak çalışacak 1500 kişiden oluşan bir ekip kuracaklarını kaydeden Köseoğlu, “Yapay zeka ve teknoloji, sadece en uygun çözümleri sağlamak açısından değil, gelirleri artırmak ve finansal sonuçlar açısından da önemli ve fırsat sağlayan bir alan. Şu anda bankaların müşterilere yönelik düzenlediği en iyi kampanyalar yüzde 5 geri dönüş sağlayabiliyor. Bunu yapay zekayla 5-6 kat artırabiliriz” dedi.ING Grup olarak yapay zeka çalışmalarını, halihazırda 250 kişilik veri bilimcisi (data scientist) ve modelleme uzmanı ve bunlara destek olan veri mühendisleriyle iş analistlerinden oluşan ekiplerle yürüttüklerini kaydeden Köseoğlu, şöyle devam etti:

20 BİN SAATLİK VERİM

“Son 1.5 yılda yapay zeka teknolojilerini kullanarak 20 bin saatlik bir verim sağladık. Bu da 15-20 kişinin yapacağı işe denk geliyor. Türkiye, yapay zekaya güvenen ülkeler arasında en iyi ülke. Türkiye bizim test pazarımız da olabilir. Rekabetin ve toplumun getirdiği noktada artık bankacılık bir teknoloji işi.”

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 11:24