TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                   ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE


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DÜNYA                                                      TSİ


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1 EKİM PAZARTESİ                                 TSİ


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JAPONYA                                          03:30 İmalat PMI 

ALMANYA                                          09:00 Perakende Satışlar MoM 

ALMANYA                                          09:00 Perakende Satışlar YoY 

FRANSA                                           10:50 İmalat PMI 

ALMANYA                                         10:55 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ                             11:00 İmalat PMI 

İNGİLTERE                                      11:30 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ                             12:00 İşsizlik Oranı 

ABD                                                 16:45 İmalat PMI 

ABD                                                 17:00 İnşaat Harcamaları MoM 

ABD                                                 17:00 ISM İmalat Endeksi 


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2 EKİM SALI                                       TSİ


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JAPONYA                                      08:00 Tüketici Güven Endeksi 

İNGİLTERE                                   11:30 İnşaat PMI 

EURO BÖLGESİ                          12:00 ÜFE MoM
 
EURO BÖLGESİ                          12:00 ÜFE YoY 


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3 EKİM ÇARŞAMBA                          TSİ


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JAPONYA                                     03:30 Servis PMI 

JAPONYA                                     03:30 Bileşik PMI 

FRANSA                                      10:50 Servis PMI 

FRANSA                                      10:50 Bileşik PMI 

ALMANYA                                     10:55 Servis PMI 

ALMANYA                                     10:55 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ                         11:00 Servis PMI 

EURO BÖLGESİ                         11:00 Bileşik PMI 

İNGİLTERE                                   11:30 Servis PMI 

İNGİLTERE                                   11:30 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ                         12:00 Perakende Satışlar MoM 

EURO BÖLGESİ                         12:00 Perakende Satışlar YoY 

ABD                                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                                              15:15 ADP İşgücü Değişimi 

ABD                                              16:45 Servis PMI 

ABD                                              16:45 Bileşik PMI 

ABD                                              17:00 ISM İmalat Dışı Endeks 

ABD                                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD                                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                                              17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 

ABD                                              17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD                                              17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 

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4 EKİM PERŞEMBE                            TSİ


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JAPONYA                                           02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                           02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                           02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                           02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ALMANYA                                           10:30 İnşaat PMI 

ABD                                                   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                                   15:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                                                   17:00 Fabrika Siparişleri 

ABD                                                   17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 

ABD                                                   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

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28 EYLÜL CUMA                       TSİ


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JAPONYA                                         02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY 

JAPONYA                                         08:00 Öncü Göstergeler 

ALMANYA                                         09:00 Fabrika Siparişleri MoM 

ALMANYA                                         09:00 Fabrika Siparişleri YoY 

ALMANYA                                         09:00 ÜFE MoM 

ALMANYA                                         09:00 ÜFE YoY 

FRANSA                                          09:45 Ticaret Dengesi 

ABD                                                15:30 Ticaret Dengesi 

ABD                                                15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 

ABD                                                15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 

ABD                                                15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 

ABD                                                15:30 İşsizlik Oranı 

ABD                                                15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 

ABD                                                15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 

ABD                                                15:30 İşgücüne Katılım Oranı 


 

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