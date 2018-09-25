TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/09       14:30        Kapasite kullanım oranı 24/09       14:30        Reel kesim güven endeksi 27/09       10:00        Ekonomik...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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24/09       14:30        Kapasite kullanım oranı

24/09       14:30        Reel kesim güven endeksi

27/09       10:00        Ekonomik güven endeksi

28/09       10:00        Giriş çıkış yapanlar

28/09       10:00        Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                              

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25 EYLÜL SALI                                 TSİ

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JAPONYA                                 08:00 Öncü Göstergeler

ABD                                         17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD                                         17:00 Conf. Board Tüketici Güveni

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26 EYLÜL ÇARŞAMBA            TSİ

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FRANSA                                 09:45 Tüketici Güveni

ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                        17:00 Yeni Konut Satışları

ABD                                        17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD                                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                                        21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD                                        21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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27 EYLÜL PERŞEMBE            TSİ

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ÇİN                                         04:30 Sanayi Karları YoY

ALMANYA                              09:00 GfK Tüketici Güveni

EURO BÖLGESİ                    12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ                    12:00 Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA                              15:00 TÜFE MoM

ALMANYA                              15:00 TÜFE YoY

ABD                                        15:30 Ticaret Dengesi

ABD                                        15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                                        15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD                                        15:30 Kişisel Tüketim

ABD                                        15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                        15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                        15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD                                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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28 EYLÜL CUMA                       TSİ

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BİRLEŞİK KRALLIK                  02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA                                 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                                 02:50 Perakende Satışlar MoM

ÇİN                                           04:45 İmalat PMI

FRANSA                                   09:45 ÜFE MoM

FRANSA                                   09:45 ÜFE YoY

FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                                   09:45 TÜFE MoM

FRANSA                                   09:45 TÜFE YoY

ALMANYA                                10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA                                10:55 İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ                      12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                          15:30 Çekirdek PCE YoY

ABD                                          15:30 Kişisel Gelirler

ABD                                          15:30 Kişisel Harcamalar

ABD                                          15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD                                          15:30 Çekirdek PCE MoM

ABD                                          16:45 Chicago PMI

ABD                                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi


 

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