TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/09       14:30        Kapasite kullanım oranı 24/09       14:30        Reel kesim güven endeksi 27/09      ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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24/09       14:30        Kapasite kullanım oranı
24/09       14:30        Reel kesim güven endeksi
27/09       10:00        Ekonomik güven endeksi
28/09       10:00        Giriş çıkış yapanlar
28/09       10:00        Dış ticaret dengesi
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DÜNYA                              
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24 EYLÜL PAZARTESİ              TSİ
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ALMANYA                               11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA                               11:00 IFO-Beklentiler
ABD                                         15:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi
ABD                                         17:30 Dallas Fed İmalat Aktivitesi
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25 EYLÜL SALI                                 TSİ
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JAPONYA                                 08:00 Öncü Göstergeler
ABD                                         17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                                         17:00 Conf. Board Tüketici Güveni
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26 EYLÜL ÇARŞAMBA            TSİ
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FRANSA                                 09:45 Tüketici Güveni
ABD                                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                        17:00 Yeni Konut Satışları
ABD                                        17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD                                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                                        21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                                        21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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27 EYLÜL PERŞEMBE            TSİ
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ÇİN                                        04:30 Sanayi Karları YoY
ALMANYA                             09:00 GfK Tüketici Güveni
EURO BÖLGESİ                    12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ                    12:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA                              15:00 TÜFE MoM
ALMANYA                              15:00 TÜFE YoY
ABD                                        15:30 Ticaret Dengesi
ABD                                        15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                        15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                        15:30 Kişisel Tüketim
ABD                                        15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                        15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                        15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 EYLÜL CUMA                       TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK                               02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                                 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                                 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                                 02:50 Perakende Satışlar MoM
ÇİN                                           04:45 İmalat PMI
FRANSA                                   09:45 ÜFE MoM
FRANSA                                   09:45 ÜFE YoY
FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                                   09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                                   09:45 TÜFE MoM
FRANSA                                   09:45 TÜFE YoY
ALMANYA                                10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA                                10:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK                11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ                      12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                                          15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD                                          15:30 Kişisel Gelirler
ABD                                          15:30 Kişisel Harcamalar
ABD                                          15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD                                          15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD                                          16:45 Chicago PMI
ABD                                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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