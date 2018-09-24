TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı
24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/09 10:00 Giriş çıkış yapanlar
28/09 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA
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24 EYLÜL PAZARTESİ TSİ
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ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ABD 15:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi
ABD 17:30 Dallas Fed İmalat Aktivitesi
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25 EYLÜL SALI TSİ
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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni
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26 EYLÜL ÇARŞAMBA TSİ
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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27 EYLÜL PERŞEMBE TSİ
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ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 EYLÜL CUMA TSİ
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/09 14:30 Kapasite kullanım oranı 24/09 14:30 Reel kesim güven endeksi 27/09 ...
TÜRKİYE