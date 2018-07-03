TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------------- DÜNYA ---------------------------------------------------------------------------- 03 TEMMUZ ---------------------------------------------------------------------------- 03/07    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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DÜNYA
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03 TEMMUZ
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03/07     11:30     İngiltere İnşaat PMI
03/07     12:00     Euro Bölgesi Perakende Satışlar
03/07     12:00     Euro Bölgesi Perakende Satışlar
03/07     17:00     ABD Fabrika Siparişleri
03/07     17:00     ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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04 TEMMUZ
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04/07     03:30    Japonya Servis PMI
04/07     03:30    Japonya Bileşik PM
04/07     04:45    Çin Bileşik PMI
04/07     04:45    Çin Servis PMI
04/07     10:50    Fransa Servis PMI
04/07     10:50    Fransa Bileşik PMI
04/07     10:55    Almanya Servis PMI
04/07     10:55    Almanya Bileşik PMI
04/07     11:00    Euro Bölgesi Servis PMI
04/07     11:00    Euro Bölgesi Bileşik PMI
04/07     11:30    İngiltere Servis PMI
04/07     11:30    İngiltere Bileşik PMI
04/07     14:00    ABD Mortgage Başvuruları
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05 TEMMUZ
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05/07     02:50     Japonya Japon Yabancı Tahvil Alımları
05/07     02:50     Japonya Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
05/07     02:50     JaponyaYabancıların Japon Tahvil Alımları
05/07     02:50     Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
05/07     09:00     Almanya Fabrika Siparişleri MoM
05/07     09:00     Almanya Fabrika Siparişleri YoY
05/07     10:30     Almanya İnşaat PMI
05/07     11:10     Fransa Perakende PMI
05/07     11:10     Almanya Perakende PMI
05/07     11:10     Euro Bölgesi Perakende PMI
05/07     15:15     ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi
05/07     15:30     ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
05/07     15:30     ABD Devam Eden Başvurular
05/07     16:45     ABD Servis PMI
05/07     16:45     ABD Bileşik PMI
05/07     17:00     ABD ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi
05/07     18:00     ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları
05/07     18:00     ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
05/07     18:00     ABD DOE U.S. Gasoline Stokları
05/07     18:00     ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
05/07     18:00     ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı
05/07     18:00     ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep
05/07     18:00     ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep
05/07     18:00     ABD DOE Distillate Ongorulen Talep
05/07     18:00     ABD FOMC Toplantı Tutanakları
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06 TEMMUZ
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06/07     02:30     Japonya Hanehalkı Harcamaları
06/07     08:00     Japonya Öncü Göstergeler
06/07     09:00     Almanya Sanayi Üretimi
06/07     09:00     Almanya Sanayi Üretimi
06/07     09:45     Fransa Ticaret Dengesi
06/07     15:30     ABD Ticaret Dengesi
06/07     15:30     ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi
06/07     15:30     ABD İşsizlik Oranı
06/07     15:30     ABD Ortalama Saatlik Ücretler
06/07     15:30     ABD Ortalama Saatlik Ücretler
06/07     15:30     ABD İşgücüne Katılım Oranı
06/07     17:30     ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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