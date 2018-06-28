TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat      Veri ---------------------------------------------------------------- 28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06    10:00    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih     Saat      Veri
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28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi
28/06    10:00     İnşaat maliyet endeksi
29/06    10:00     Dış ticaret dengesi
29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih      TSİ         Veri
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28/06     15:00      Almanya TÜFE, öncü
28/06     15:30      ABD GSYH, nihai
28/06     15:30      ABD çekirdek GSYH
28/06     15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları
29/06     09:00      Almanya perakende satışlar
29/06     11:00      Almanya işsizlik
29/06     11:30      İngiltere GSYH
29/06     15:30      ABD kişisel gelirler
29/06     15:30      ABD kişisel harcamalar
29/06     15:30      ABD çekirdek PCE
29/06     16:45      ABD Chicago PMI
29/06     17:00      ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai

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