TÜRKİYE
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Tarih Saat Veri
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28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 İnşaat maliyet endeksi
29/06 10:00 Dış ticaret dengesi
29/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih TSİ Veri
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27/06 15:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
27/06 17:00 ABD bekleyen konut satışları
28/06 15:00 Almanya TÜFE, öncü
28/06 15:30 ABD GSYH, nihai
28/06 15:30 ABD çekirdek GSYH
28/06 15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
29/06 09:00 Almanya perakende satışlar
29/06 11:00 Almanya işsizlik
29/06 11:30 İngiltere GSYH
29/06 15:30 ABD kişisel gelirler
29/06 15:30 ABD kişisel harcamalar
29/06 15:30 ABD çekirdek PCE
29/06 16:45 ABD Chicago PMI
29/06 17:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih Saat Veri ---------------------------------------------------------------- 28/06 10:00 Ekonomik güven endeksi 28/06 10:00 ...
TÜRKİYE