TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 24/04  10:00  Sektörel güven endeksleri 24/04  14:30  Reel kesim güven endeksi (Nisan) 24/04  14:30  Yatırım eğilimi istatistikleri (Bahar) 24/04 ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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24/04  10:00  Sektörel güven endeksleri
24/04  14:30  Reel kesim güven endeksi (Nisan)
24/04  14:30  Yatırım eğilimi istatistikleri (Bahar)
24/04  14:30  Kapasite kullanım oranı (Nisan)
25/04  14:00  Merkez Bankası faiz kararı
27/04  10:00  Ekonomik güven endeksi  (Nisan)
27/04  10:00  Katı yakıtlar (Şubat)
27/04  10:00  İnşaat maliyet endeksi (Şubat)
30/04  10:00  Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04  10:00  Turizm gelirleri (1. Çeyrek)
30/04  11:00  Turist giriş-çıkışları (Mart)

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DÜNYA                  TSİ

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24 NİSAN SALI 

JAPONYA                   08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA                     09:45 İş Dünyası Güven Endeksi

ALMANYA                   11:00 IFO - İş İklimi

ABD                             17:00 Yeni Konut Satışları

ABD                             17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD                             17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD                             17:00 Conf. board Tüketici Güven Endeksi 


25 NİSAN ÇARŞAMBA

FRANSA                       09:45 Tüketici Güveni

ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                              17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep 

ABD                              17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                              17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep 
               

26 NİSAN PERŞEMBE

JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                      02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                      02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

ALMANYA                      09:00 GfK Tüketici Güveni 

EURO BÖLGESİ           14.45 ECB Gösterge Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ           14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ           14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                               15:30 Ticaret Dengesi

ABD                               15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD                               15.30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                               15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri 

ABD                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


27 NİSAN CUMA 

İNGİLTERE                     02:01 GfK Tüketici Güveni

JAPONYA                       02:30 İş/Başvuru Oranı

JAPONYA                       02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                       02:50 Perakende Satışlar MoM

JAPONYA                       02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                       02:50 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN                                 04:30 Sanayi Karları YoY

FRANSA                         08:30 GDP QoQ

FRANSA                         08:30 GDP YoY

FRANSA                         09:45 ÜFE MoM

FRANSA                         09:45 ÜFE YoY

FRANSA                         09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                         09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                         09:45 TÜFE MoM

FRANSA                         09:45 TÜFE YoY

ALMANYA                       10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

İNGİLTERE                     11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE                     11.30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE                     11:30 GDP QoQ

İNGİLTERE                     11:30 GDP YoY

EURO BÖLGESİ             12:00 Ekonomik Güven Endeksi 

EURO BÖLGESİ             12:00 Tüketici Güveni 

ABD                                 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                                 15:30 Kişisel Tüketim 

ABD                                 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                                 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 

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