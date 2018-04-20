TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 20/04   10:00    Tüketici güven endeksi (Nisan) 20/04   17:00    Merkezi yönetim borç stoku (Mart) 24/04   14:30    Reel kesim güven endeksi...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/04   10:00    Tüketici güven endeksi (Nisan)
20/04   17:00    Merkezi yönetim borç stoku (Mart)
24/04   14:30    Reel kesim güven endeksi (Nisan)
24/04   14:30    Kapasite kullanım oranı (Nisan)
25/04   14:00    MB faiz kararı
27/04   10:00    Ekonomik güven endeksi (Nisan)
30/04   10:00    Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04   10:00    Turizm gelirleri - 1. Çeyrek
30/04   11:00    Turizm verileri (Mart)

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DÜNYA                  TSİ

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20 NİSAN CUMA

JAPONYA                02:30 TÜFE YoY

JAPONYA                02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                09:00 ÜFE YoY

ALMANYA                09:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ    17:00 Tüketici Güveni  

                

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