TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı 22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi 27/02         10:00    Ekonomik...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı
22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi
27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi
28/02         10:00    Dış ticaret
28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA              
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22 ŞUBAT CUMA                     TSİ
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JAPONYA                                 02:30 TÜFE
JAPONYA                                 02:30 Çekirdek TÜFE
ALMANYA                               10:00 GDP
ALMANYA                               10:00 Özel Tüketim
ALMANYA                               10:00 Kamu Harcamaları
ALMANYA                               10:00 Sermaye Yatırımları
ALMANYA                               12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA                               12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA                               12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ                      13:00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ                      13:00 TÜFE
 

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