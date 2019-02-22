TÜRKİYE
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22/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10:00 Dış ticaret
28/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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22 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
ALMANYA 10:00 GDP
ALMANYA 10:00 Özel Tüketim
ALMANYA 10:00 Kamu Harcamaları
ALMANYA 10:00 Sermaye Yatırımları
ALMANYA 12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 22/02 10:00 Kapasite kullanım oranı 22/02 10:00 Reel kesim güven endeksi 27/02 10:00 Ekonomik...
TÜRKİYE