TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 15/02         10:00    İşsizlik 15/02         11:00    Bütçe dengesi 20/02         10:00    Tüketici güven endeksi 20/02        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/02         10:00    İşsizlik
15/02         11:00    Bütçe dengesi
20/02         10:00    Tüketici güven endeksi
20/02         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı
22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi
27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi
28/02         10:00    Dış ticaret
28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                  
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15 ŞUBAT CUMA               TSİ
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JAPONYA                          02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                          02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                          02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                          02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                                    04:30     TÜFE YoY
ÇİN                                    04:30     ÜFE YoY
JAPONYA                          07:30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                          07:30     Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA                          07:30     Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK         12:30     Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK         12:30     Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ               13:00     Ticaret Dengesi
ABD                                  16:30     Empire İmalat Endeksi
ABD                                   17:15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                                   17:15     Kapasite Kullanımı
ABD                                   17:15     İmalat Üretimi
ABD                                   18:00     Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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