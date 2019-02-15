TÜRKİYE
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15/02 10:00 İşsizlik
15/02 11:00 Bütçe dengesi
20/02 10:00 Tüketici güven endeksi
20/02 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10:00 Dış ticaret
28/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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15 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 15/02 10:00 İşsizlik 15/02 11:00 Bütçe dengesi 20/02 10:00 Tüketici güven endeksi 20/02 ...
TÜRKİYE