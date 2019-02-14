TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 14/02         10:00    Cari denge 14/02         10:00    Sanayi üretimi 14/02         14:30    TCMB beklenti anketi 15/02        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/02         10:00    Cari denge
14/02         10:00    Sanayi üretimi
14/02         14:30    TCMB beklenti anketi
15/02         10:00    İşsizlik
15/02         11:00    Bütçe dengesi
20/02         10:00    Tüketici güven endeksi
20/02         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı
22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi
27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi
28/02         10:00    Dış ticaret
28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                   
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14 ŞUBAT PERŞEMBE     TSİ
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JAPONYA                         02:50     GDP QoQ
JAPONYA                         02:50     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA                         02:50     GDP Özel Tüketim QoQ
FRANSA                           09:30     ILO İşsizlik Oranı
ALMANYA                        10:00     GDP QoQ
ALMANYA                        10:00     GDP YoY
EURO BÖLGESİ               13:00     GDP QoQ
EURO BÖLGESİ               13:00     GDP YoY
ABD                                   16:30     ÜFE MoM
ABD                                   16:30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                                   16:30     ÜFE YoY
ABD                                   16:30     Çekirdek ÜFE YoY
ABD                                   16:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                   16:30     Devam Eden Başvurular
ABD                                   16:30     Perakende Satışlar MoM
ABD                                   18:00     İş Stokları
ABD                                   18:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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15 ŞUBAT CUMA               TSİ
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JAPONYA                          02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                          02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                          02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                          02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                                    04:30     TÜFE YoY
ÇİN                                    04:30     ÜFE YoY
JAPONYA                          07:30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                          07:30     Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA                          07:30     Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK         12:30     Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK         12:30     Perakende Satışlar YoY
EURO BÖLGESİ               13:00     Ticaret Dengesi
ABD                                  16:30     Empire İmalat Endeksi
ABD                                   17:15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                                   17:15     Kapasite Kullanımı
ABD                                   17:15     İmalat Üretimi
ABD                                   18:00     Michigan Üniversitesi Endeksi

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