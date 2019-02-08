TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 14/02         10:00    Cari denge 14/02         10:00    Sanayi üretimi 14/02         14:30    TCMB beklenti...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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14/02         10:00    Cari denge

14/02         10:00    Sanayi üretimi

14/02         14:30    TCMB beklenti anketi

15/02         10:00    İşsizlik

15/02         11:00    Bütçe dengesi

20/02         10:00    Tüketici güven endeksi

20/02         17:30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10:00    Dış ticaret

28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                      

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8 ŞUBAT CUMA          TSİ

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JAPONYA                02:30 Hanehalkı Harcamaları

ALMANYA               10:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA               10:00 İhracat

ALMANYA               10:00 İthalat

FRANSA                 10:45 Sanayi Üretimi

FRANSA                  10:45 İmalat Üretimi

 


 

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