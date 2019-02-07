TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 07/02         17:30    Hazine nakit dengesi 14/02         10:00    Cari denge 14/02         10:00    Sanayi üretimi 14/02        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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07/02         17:30    Hazine nakit dengesi
14/02         10:00    Cari denge
14/02         10:00    Sanayi üretimi
14/02         14:30    TCMB beklenti anketi
15/02         10:00    İşsizlik
15/02         11:00    Bütçe dengesi
20/02         10:00    Tüketici güven endeksi
20/02         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı
22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi
27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi
28/02         10:00    Dış ticaret
28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      
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7 ŞUBAT PERŞEMBE   TSİ
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JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                   08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA                  10:00 Sanayi Üretimi
FRANSA                    10:45 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK   15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK   15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
BİRLEŞİK KRALLIK   15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                           16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                           16:30 Devam Eden Başvurular
ABD                           18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 ŞUBAT CUMA          TSİ
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JAPONYA                02:30 Hanehalkı Harcamaları
ALMANYA               10:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA               10:00 İhracat
ALMANYA               10:00 İthalat
FRANSA                 10:45 Sanayi Üretimi
FRANSA                  10:45 İmalat Üretimi
 

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