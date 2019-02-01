TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/02          10:00    İmalat PMI  01/02         12:00    İTO perakende fiyatlar  04/02         10:00   ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
01/02          10:00    İmalat PMI
 01/02         12:00    İTO perakende fiyatlar
 04/02         10:00    TÜFE, ÜFE
 07/02         17:30    Hazine nakit dengesi
 14/02         10:00    Cari denge
 14/02         10:00    Sanayi üretimi
 14/02         14:30    TCMB beklenti anketi
 15/02         10:00    İşsizlik
 15/02         11:00    Bütçe dengesi
 20/02         10:00    Tüketici güven endeksi
 20/02         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
 22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı
 22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi
 27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi
 28/02         10:00    Dış ticaret
 28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                         
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 ŞUBAT CUMA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                               02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA                               03:30 İmalat PMI
ÇİN                                         04:45 İmalat PMI
FRANSA                                 11:50 İmalat PMI
ALMANYA                              11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                    12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE                            12:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                    13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                                        16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                                        16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                                        16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                                        16:30 İşsizlik Oranı
ABD                                        16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                                        16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                                        16:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                                        17:45 İmalat PMI
ABD                                        18:00 ISM İmalat Endeksi
ABD                                        18:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD                                        18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

YORUM EKLE
Gönder