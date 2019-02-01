TÜRKİYE
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01/02 10:00 İmalat PMI
01/02 12:00 İTO perakende fiyatlar
04/02 10:00 TÜFE, ÜFE
07/02 17:30 Hazine nakit dengesi
14/02 10:00 Cari denge
14/02 10:00 Sanayi üretimi
14/02 14:30 TCMB beklenti anketi
15/02 10:00 İşsizlik
15/02 11:00 Bütçe dengesi
20/02 10:00 Tüketici güven endeksi
20/02 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10:00 Dış ticaret
28/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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1 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 11:50 İmalat PMI
ALMANYA 11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 16:30 İşsizlik Oranı
ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 16:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17:45 İmalat PMI
ABD 18:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 18:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/02 10:00 İmalat PMI 01/02 12:00 İTO perakende fiyatlar 04/02 10:00 ...
TÜRKİYE