 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10:00 Dış ticaret açığı
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DÜNYA
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31 OCAK PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 03:01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 13:00 GDP YoY
ABD 16:30 Kişisel Gelirler
ABD 16:30 Kişisel Harcamalar
ABD 16:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:45 Chicago PMI
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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1 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 11:50 İmalat PMI
ALMANYA 11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 16:30 İşsizlik Oranı
ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 16:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17:45 İmalat PMI
ABD 18:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 18:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi