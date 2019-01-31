 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi 31/01         10:00    Turizm gelirleri           31/01         10:00    Giriş...

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10:00    Turizm gelirleri          

31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar    

31/01         10:00    Dış ticaret açığı

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DÜNYA                          

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31 OCAK PERŞEMBE             TSİ

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JAPONYA                               02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                               02:50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA                               02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE                             03:01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN                                          04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN                                          04:00 İmalat PMI

ÇİN                                          04:00 Bileşik PMI

FRANSA                                 10:45 TÜFE MoM

FRANSA                                 10:45 TÜFE YoY

ALMANYA                               11:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA                               11:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ                     13:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ                    13:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ                    13:00 GDP YoY

ABD                                        16:30 Kişisel Gelirler

ABD                                        16:30 Kişisel Harcamalar

ABD                                        16:30 Çekirdek PCE MoM

ABD                                        16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                        16:30 Çekirdek PCE YoY

ABD                                        16:30 Devam Eden Başvurular

ABD                                        17:45 Chicago PMI

ABD                                        18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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1 ŞUBAT CUMA                      TSİ

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JAPONYA                               02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA                               03:30 İmalat PMI

ÇİN                                         04:45 İmalat PMI

FRANSA                                 11:50 İmalat PMI

ALMANYA                              11:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    12:00 İmalat PMI

İNGİLTERE                            12:30 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                    13:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                        16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                                        16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                        16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                        16:30 İşsizlik Oranı

ABD                                        16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                                        16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                                        16:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD                                        17:45 İmalat PMI

ABD                                        18:00 ISM İmalat Endeksi

ABD                                        18:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD                                        18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

 


 

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