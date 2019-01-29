TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi 31/01         10:00    Turizm gelirleri            31/01         10:00    Giriş...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri           
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar     
31/01         10:00    Dış ticaret açığı
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DÜNYA                           
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29 OCAK SALI                         TSİ
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FRANSA                                 10:45 Tüketici Güveni
ABD                                        16:30 Ticaret Dengesi
ABD                                        16:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                        16:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                        18:00 Conf. Board Tüketici Güveni
ABD                                                  Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                                  Yeni Konut Satışları MoM
ABD                                                  Yeni Konut Satışları
ABD                                                  Toptan Satış Stokları MoM
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30 OCAK ÇARŞAMBA            TSİ
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JAPONYA                               02:50 Perakende Satışlar MoM
FRANSA                                 09:30 GDP QoQ
FRANSA                                 09:30 GDP YoY
ALMANYA                               10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA                                 10:45 ÜFE MoM
FRANSA                                 10:45 ÜFE YoY
FRANSA                                 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                                 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
EURO BÖLGESİ                    13:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ                    13:00 Tüketici Güveni
ABD                                        15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ALMANYA                               16:00 TÜFE MoM
ALMANYA                               16:00 TÜFE YoY
ABD                                        16:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD                                        16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                        16:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                                        16:30 Kişisel Harcamalar
ABD                                        18:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                                        18:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                                        18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                        18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                        18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                        18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD                                        18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                        18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                        18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                        18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                                        22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                                        22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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31 OCAK PERŞEMBE             TSİ
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JAPONYA                               02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                               02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                               02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE                             03:01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN                                          04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN                                          04:00 İmalat PMI
ÇİN                                          04:00 Bileşik PMI
FRANSA                                 10:45 TÜFE MoM
FRANSA                                 10:45 TÜFE YoY
ALMANYA                               11:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA                               11:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ                    13:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ                    13:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ                    13:00 GDP YoY
ABD                                        16:30 Kişisel Gelirler
ABD                                        16:30 Kişisel Harcamalar
ABD                                        16:30 Çekirdek PCE MoM
ABD                                        16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                        16:30 Çekirdek PCE YoY
ABD                                        16:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                        17:45 Chicago PMI
ABD                                        18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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1 ŞUBAT CUMA                      TSİ
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JAPONYA                               02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA                               03:30 İmalat PMI
ÇİN                                         04:45 İmalat PMI
FRANSA                                 11:50 İmalat PMI
ALMANYA                               11:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                    12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE                             12:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                    13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                                        16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                                        16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                                        16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                                        16:30 İşsizlik Oranı
ABD                                        16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                                        16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                                        16:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                                        17:45 İmalat PMI
ABD                                        18:00 ISM İmalat Endeksi
ABD                                        18:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD                                        18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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