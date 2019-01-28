TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi 31/01         10:00    Turizm gelirleri         31/01         10:00    Giriş...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri        
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar  
31/01         10:00    Dış ticaret
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DÜNYA                                     TSİ
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29 OCAK PAZARTESİ
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ABD                                          18:00     Tüketici güven endeksi
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30 OCAK SALI
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ABD                                          16:30    ADP özel sektör istihdamı 
ABD                                          18:00    Bekleyen konut satışları     
ABD                                           22:00    Fed politika faizi               
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31 OCAK ÇARŞAMBA
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Almanya                                    10:00   Perakende satışlar
Almanya                                    11:55   İşsizlik
Euro bölgesi                              13:00   İşsizlik
 ABD                                          16:30   Kişisel gelirler
 ABD                                          16:30   Kişisel harcamalar
 ABD                                          16:30   Çekirdek PCE
 ABD                                          16:30   İşsizlik maaş başvuruları

 

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