TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10:00 Dış ticaret
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DÜNYA TSİ
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29 OCAK PAZARTESİ
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ABD 18:00 Tüketici güven endeksi
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30 OCAK SALI
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ABD 16:30 ADP özel sektör istihdamı
ABD 18:00 Bekleyen konut satışları
ABD 22:00 Fed politika faizi
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31 OCAK ÇARŞAMBA
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Almanya 10:00 Perakende satışlar
Almanya 11:55 İşsizlik
Euro bölgesi 13:00 İşsizlik
ABD 16:30 Kişisel gelirler
ABD 16:30 Kişisel harcamalar
ABD 16:30 Çekirdek PCE
ABD 16:30 İşsizlik maaş başvuruları