TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı 25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi 31/01         10:00    Ekonomik...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri         
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar   
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA                         
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25 OCAK CUMA        TSİ
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ALMANYA                12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA                12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA                12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD                          16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                          18:00 Yeni Konut Satışları
ABD                          18:00 Yeni Konut Satışları MoM

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