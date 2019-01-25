TÜRKİYE
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25/01 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA
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25 OCAK CUMA TSİ
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ALMANYA 12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 18:00 Yeni Konut Satışları
ABD 18:00 Yeni Konut Satışları MoM
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------- 25/01 14:30 Kapasite kullanım oranı 25/01 14:30 Reel kesim güven endeksi 31/01 10:00 Ekonomik...
TÜRKİYE