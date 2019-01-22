TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/01         10:00    Tüketici...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/01         10:00    Tüketici güven endeksi
25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri          
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar    
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA                          
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22 OCAK SALI                                       TSİ
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İNGİLTERE                       12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE                       12:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE                       12:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA                          13:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA                          13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ              13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD                                   18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD                                   18:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                                   -- Ticaret Dengesi
ABD                                   -- Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                   -- Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                   -- Yeni Konut Satışları
ABD                                   -- Yeni Konut Satışları MoM
ABD                                   -- İnşaat Harcamaları MoM
ABD                                   -- Fabrika Siparişleri
ABD                                   -- Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                   -- Ticaret Dengesi
ABD                                   -- Perakende Satışlar MoM
ABD                                   -- İş Stokları
ABD                                   -- Konut Başlangıçları
ABD                                   -- İnşaat İzinleri
ABD                                   -- Konut Başlangıçları MoM
ABD                                   -- İnşaat İzinleri MoM
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23 OCAK ÇARŞAMBA                          TSİ
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JAPONYA                           02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                           02:50 İhracat YoY
JAPONYA                           02:50 İthalat YoY
ABD                                   15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                   18:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
EURO BÖLGESİ               18:00 Tüketici Güveni
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24 OCAK PERŞEMBE                          TSİ
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JAPONYA                          02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                          02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                          02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                          02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                          03:30 İmalat PMI
JAPONYA                          08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA                           11:15 İmalat PMI
FRANSA                           11:15 Servis PMI
FRANSA                           11:15 Bileşik PMI
ALMANYA                         11:30 İmalat PMI
ALMANYA                         11:30 Servis PMI
ALMANYA                         11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ               12:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ               12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ               12:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ               15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ               15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ               15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                                   16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                   16:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                   17:45 Bileşik PMI
ABD                                   17:45 İmalat PMI
ABD                                   17:45 Servis PMI
ABD                                   18:00 Öncü Göstergeler
ABD                                   18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                   19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                   19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                   19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                   19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                   19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                   19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                   19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                   19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 OCAK CUMA                          TSİ
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ALMANYA                          12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA                          12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA                          12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD                                   16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                   18:00 Yeni Konut Satışları
ABD                                   18:00 Yeni Konut Satışları MoM

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