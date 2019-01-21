TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE

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22/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/01 10:00 Tüketici güven endeksi

25/01 14:30 Kapasite kullanım oranı

25/01 14:30 Reel kesim güven endeksi

31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/01 10:00 Turizm gelirleri

31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar

31/01 10:00 Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA

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21 OCAK PAZARTESİ TSİ

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ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY

ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY

ÇİN 05:00 İşsizlik Oranı

ÇİN 05:00 GDP YoY

ÇİN 05:00 GDP QoQ

ALMANYA 10:00 ÜFE MoM

ALMANYA 10:00 ÜFE YoY

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22 OCAK SALI TSİ

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İNGİLTERE 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY

İNGİLTERE 12:30 ILO İşsizlik Oranı

İNGİLTERE 12:30 İşgücü Değişimi

ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)

ALMANYA 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)

EURO BÖLGESİ 13:00 ZEW Anketi (Beklenti)

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD -- Ticaret Dengesi

ABD -- Perakende Satış Stokları MoM

ABD -- Toptan Satış Stokları MoM

ABD -- Yeni Konut Satışları

ABD -- Yeni Konut Satışları MoM

ABD -- İnşaat Harcamaları MoM

ABD -- Fabrika Siparişleri

ABD -- Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD -- Ticaret Dengesi

ABD -- Perakende Satışlar MoM

ABD -- İş Stokları

ABD -- Konut Başlangıçları

ABD -- İnşaat İzinleri

ABD -- Konut Başlangıçları MoM

ABD -- İnşaat İzinleri MoM

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23 OCAK ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 18:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni

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24 OCAK PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA 11:15 İmalat PMI

FRANSA 11:15 Servis PMI

FRANSA 11:15 Bileşik PMI

ALMANYA 11:30 İmalat PMI

ALMANYA 11:30 Servis PMI

ALMANYA 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:45 Bileşik PMI

ABD 17:45 İmalat PMI

ABD 17:45 Servis PMI

ABD 18:00 Öncü Göstergeler

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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25 OCAK CUMA TSİ

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ALMANYA 12:00 IFO-İş İklimi

ALMANYA 12:00 IFO-Beklentiler

ALMANYA 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi

ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları

ABD 18:00 Yeni Konut Satışları MoM