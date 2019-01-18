TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/01         10:00    Tüketici...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/01         10:00    Tüketici güven endeksi 
25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri            
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar      
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA                                TSİ
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18 OCAK CUMA
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JAPONYA                            02:30     TÜFE YoY
JAPONYA                            02:30     Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                            07:30     Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA                            07:30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                            07:30     Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE                          12:30     Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE                          12:30     Perakende Satışlar YoY
ABD                                      17:15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                                      17:15     İmalat Üretimi
ABD                                      17:15     Kapasite Kullanımı
ABD                                      18:00     Michigan Üniversitesi Endeksi

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