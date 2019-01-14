TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 14/01         10:00    Sanayi üretimi              15/01         10:00   ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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14/01         10:00    Sanayi üretimi             
15/01         10:00    İşsizlik                   
15/01         11:00    Bütçe dengesi         
16/01         14:00    TCMB politika faizi   
22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/01         10:00    Tüketici güven endeksi 
25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri            
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar      
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA                                TSİ
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 14 OCAK PAZARTESİ
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EURO BÖLGESİ                 13:00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ                 13:00     Sanayi Üretimi YoY
ABD                                     16:30        Ticaret Dengesi
ABD                                     16:30         Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                     16:30         Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                     16:30         Yeni Konut Satışları
ABD                                     16:30         Yeni Konut Satışları MoM
ABD                                     16:30         Fabrika Siparişleri
ABD                                     16:30         Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                     16:30         Ticaret Dengesi
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15 OCAK SALI
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FRANSA                              10:45    TÜFE MoM
FRANSA                              10:45     TÜFE YoY
ALMANYA                          12:00     GDP YoY
EURO BÖLGESİ                 13:00     Ticaret Dengesi
ABD                                     16:30     Empire İmalat Endeksi
ABD                                     16:30     ÜFE MoM
ABD                                     16:30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                                     16:30     ÜFE YoY
ABD                                     16:30     Çekirdek ÜFE YoY
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16 OCAK ÇARŞAMBA
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JAPONYA                            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA                            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY
JAPONYA                            02:50     ÜFE YoY
JAPONYA                            02:50     ÜFE MoM
ALMANYA                          10:00     TÜFE MoM
ALMANYA                          10:00     TÜFE YoY
İNGİLTERE                         12:30     TÜFE MoM
İNGİLTERE                         12:30     TÜFE YoY
İNGİLTERE                         12:30     Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE                         12:30     ÜFE MoM
İNGİLTERE                         12:30     ÜFE YoY
İNGİLTERE                         12:30     Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE                         12:30     Çekirdek ÜFE YoY
ABD                                    15:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                    16:30     Perakende Satışlar MoM
ABD                                    18:00     İş Stokları
ABD                                    18:30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                    18:30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                    18:30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                    18:30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                    18:30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                    18:30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                    18:30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                    18:30     DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                                    22:00     FED Bej Kitap
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16 OCAK PERŞEMBE
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EURO BÖLGESİ                 13:00     TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ                 13:00     TÜFE YoY
ABD                                    16:30     Konut Başlangıçları MoM
ABD                                    16:30     İnşaat İzinleri MoM
ABD                                    16:30     İnşaat İzinleri
ABD                                    16:30     Konut Başlangıçları
ABD                                    16:30     Philadelphia Fed Endeksi
ABD                                    16:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                    16:30     Devam Eden Başvurular
ABD                                    18:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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16 OCAK PERŞEMBE
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JAPONYA                            02:30     TÜFE YoY
JAPONYA                            02:30     Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                            07:30     Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA                            07:30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                            07:30     Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE                          12:30     Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE                          12:30     Perakende Satışlar YoY
ABD                                      17:15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                                      17:15     İmalat Üretimi
ABD                                      17:15     Kapasite Kullanımı
ABD                                      18:00     Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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