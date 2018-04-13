TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------- Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem --------------------------------------------------------------------------- 16/04 ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem
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16/04  10:00   İşsizlik                                     Ocak
16/04  10:00   Sanayi üretimi                         Şubat
16/04  11:00   Bütçe dengesi                         Mart
19/04  14:30   TCMB beklenti anketi              Nisan
20/04  10:00   Tüketici güven endeksi            Nisan
20/04  17:00   Merkezi yönetim borç stoku     Mart 
24/04  14:30   Reel kesim güven endeksi       Nisan
24/04  14:30   Kapasite kullanım oranı           Nisan
25/04  14:00   Merkez Bankası faiz kararı
27/04  10:00   Ekonomik güven endeksi         Nisan
30/04  10:00   Dış ticaret dengesi                    Mart
30/04  10:00   Turizm gelirleri                          1. Çeyrek
30/04  110:0   Giriş-çıkış yapan turistler           Mart
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DÜNYA
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CUMA
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09:00  Almanya TÜFE
12:00  Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
17:00  ABD Mich. Tüketici güven endeksi
 

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