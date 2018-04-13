TÜRKİYE
---------------------------------------------------------------------------
Tarih Saat Gösterge Dönem
---------------------------------------------------------------------------
16/04 10:00 İşsizlik Ocak
16/04 10:00 Sanayi üretimi Şubat
16/04 11:00 Bütçe dengesi Mart
19/04 14:30 TCMB beklenti anketi Nisan
20/04 10:00 Tüketici güven endeksi Nisan
20/04 17:00 Merkezi yönetim borç stoku Mart
24/04 14:30 Reel kesim güven endeksi Nisan
24/04 14:30 Kapasite kullanım oranı Nisan
25/04 14:00 Merkez Bankası faiz kararı
27/04 10:00 Ekonomik güven endeksi Nisan
30/04 10:00 Dış ticaret dengesi Mart
30/04 10:00 Turizm gelirleri 1. Çeyrek
30/04 110:0 Giriş-çıkış yapan turistler Mart
=========================================
DÜNYA
---------------------------------------------------------------------------
CUMA
----------------------------------------------------------------------------
09:00 Almanya TÜFE
12:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
17:00 ABD Mich. Tüketici güven endeksi
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------- Tarih Saat Gösterge Dönem --------------------------------------------------------------------------- 16/04 ...
TÜRKİYE