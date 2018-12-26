TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Fotoğraflar // Kartal ve çevresinde kar yağışı...

(Görüntülü) Kar yağışı, Kınak ve Bergama'da...

O duvara bu kez, 'torbacı kalmadı' yazıldı