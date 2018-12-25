TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------- 26/12   14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12   14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12   10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12   10:00    Dış...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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26/12   14:30    Kapasite kullanım oranı

26/12   14:30    Reel kesim güven endeksi

28/12   10:00    Ekonomik güven endeksi

31/12   10:00    Dış ticaret açığı

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DÜNYA (TSİ)

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27/12   16:30     ABD işsizlik maaş başvuruları

27/12   18:00     ABD tüketici güven endeksi

27/12   18:00     ABD yeni konut satışları

28/12   16:00     Almanya TÜFE, öncü

28/12   17:45     ABD Chicago PMI

28/12   18:00     ABD bekleyen konut satışları

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