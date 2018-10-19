TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ  TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

TÜRKİYE


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22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku


23/10       10:00    Tüketici güven endeksi


25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi


25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı


25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi


31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi


31/10       10:00    Turizm gelirleri


31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar


31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai


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DÜNYA                            



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19 EKİM CUMA                      TSİ


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JAPONYA                                     02:30 TÜFE YoY 


JAPONYA                                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY 


ÇİN                                               05:00 GDP YoY 


ÇİN                                               05:00 GDP QoQ 


ÇİN                                               05:00 Perakende Satışlar YoY 


ÇİN                                               05:00 Sanayi Üretimi YoY 


ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları 


ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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