TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00    Tüketici...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

TÜRKİYE

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18/10       14:30    TCMB beklenti anketi

22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku

23/10       10:00    Tüketici güven endeksi

25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi

25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı

25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi

31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi

31/10       10:00    Turizm gelirleri

31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar

31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai

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DÜNYA                            


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18 EKİM PERŞEMBE                   TSİ

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JAPONYA                                     02:50 Ticaret Dengesi 

JAPONYA                                     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                                     02:50 İhracat YoY 

JAPONYA                                     02:50 İthalat YoY 

İNGİLTERE                                  11:30 Perakende Satışlar MoM 

İNGİLTERE                                  11:30 Perakende Satışlar YoY 

ABD                                             15:30 Philadelphia Fed Endeksi 

ABD                                             15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                             15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 

ABD                                             17:00 Öncü Göstergeler 

ABD                                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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19 EKİM CUMA                      TSİ

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JAPONYA                                     02:30 TÜFE YoY 

JAPONYA                                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY 

ÇİN                                               05:00 GDP YoY 

ÇİN                                               05:00 GDP QoQ 

ÇİN                                               05:00 Perakende Satışlar YoY 

ÇİN                                               05:00 Sanayi Üretimi YoY 

ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları 

ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

 

 

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