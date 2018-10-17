TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

  TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 18/10       14:30    TCMB beklenti anketi 22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 23/10       10:00...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ 

 

TÜRKİYE


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18/10       14:30    TCMB beklenti anketi


22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku


23/10       10:00    Tüketici güven endeksi


25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi


25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı


25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi


31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi


31/10       10:00    Turizm gelirleri


31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar


31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai


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DÜNYA                            


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17 EKİM ÇARŞAMBA                      TSİ


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İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE MoM 


İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE YoY 


İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY 


İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE MoM 


İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE YoY 


İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM 


İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY 


EURO BÖLGESİ                         12:00 Çekirdek TÜFE YoY 


EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE YoY 


EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE MoM 


ABD                                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları 


ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları 


ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları MoM 


ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri 


ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri MoM 


ABD                                             17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 


ABD                                             17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 


ABD                                             17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 


ABD                                             17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 


ABD                                             17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 


ABD                                             17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 


ABD                                             17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 


ABD                                             17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 


ABD                                             21:00 FOMC Toplantı Tutanakları 


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18 EKİM PERŞEMBE                   TSİ


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JAPONYA                                     02:50 Ticaret Dengesi 


JAPONYA                                     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 


JAPONYA                                     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 


JAPONYA                                     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 


JAPONYA                                     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 


JAPONYA                                     02:50 İhracat YoY 


JAPONYA                                     02:50 İthalat YoY 


İNGİLTERE                                  11:30 Perakende Satışlar MoM 


İNGİLTERE                                  11:30 Perakende Satışlar YoY 


ABD                                             15:30 Philadelphia Fed Endeksi 


ABD                                             15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 


ABD                                             15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 


ABD                                             17:00 Öncü Göstergeler 


ABD                                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


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19 EKİM CUMA                      TSİ


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JAPONYA                                     02:30 TÜFE YoY 


JAPONYA                                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY 


ÇİN                                               05:00 GDP YoY 


ÇİN                                               05:00 GDP QoQ 


ÇİN                                               05:00 Perakende Satışlar YoY 


ÇİN                                               05:00 Sanayi Üretimi YoY 


ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları 


ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM


 


-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

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