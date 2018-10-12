TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00    Sanayi üretimi 18/10      ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/10       10:00    İşsizlik
15/10       11:00    Bütçe dengesi
16/10       10:00    Sanayi üretimi
18/10       14:30    TCMB beklenti anketi
22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/10       10:00    Tüketici güven endeksi
25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi
25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı
25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi
31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/10       10:00    Turizm gelirleri
31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar
31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai
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DÜNYA                         
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12 EKİM CUMA                         TSİ
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JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                                 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA                                 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD                                           17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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