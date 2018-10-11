TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00   ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------
11/10       10:00    Cari denge
15/10       10:00    İşsizlik
15/10       11:00    Bütçe dengesi
16/10       10:00    Sanayi üretimi
18/10       14:30    TCMB beklenti anketi
22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/10       10:00    Tüketici güven endeksi
25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi
25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı
25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi
31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/10       10:00    Turizm gelirleri
31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar
31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                          
---------------------------------------------------------------------------------------------
11 EKİM PERŞEMBE                 TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                                   02:50 ÜFE YoY
JAPONYA                                   02:50 ÜFE MoM
FRANSA                                     09:45 TÜFE MoM
FRANSA                                     09:45 TÜFE YoY
ABD                                            15:30 TÜFE MoM
ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD                                            15:30 TÜFE YoY
ABD                                            15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                            15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                            17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                            18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                            18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                            18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                            18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                            18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                            18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                            18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                            18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
---------------------------------------------------------------------------------------------
12 EKİM CUMA                         TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                                    09:00 TÜFE MoM
ALMANYA                                    09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ                        12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD                                            17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

YORUM EKLE
Gönder