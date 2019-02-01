Türkiye nüfusu 2018’de 82 milyonu aştı

İstanbul, 1 Şubat () – Türkiye’de ikamet eden nüfus, 2018 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, erkek nüfusu 2018’de 41 milyon 139 bin 980 kişi, kadın nüfusu da 40 milyon 863 bin 902 kişiye çıktı. Buna göre, toplam nüfusun yüzde 50.2’sini erkekler, yüzde 49.8’ini de kadınlar oluşturdu.