Türkiye nüfusu 2018’de 82 milyona ulaştı (2)

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İstanbul, 1 Şubat () – Türkiye’de ikamet eden nüfus, 2018 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, erkek nüfusu 2018’de 41 milyon 139 bin 980 kişi, kadın nüfusu da 40 milyon 863 bin 902 kişiye çıktı. Buna göre, toplam nüfusun yüzde 50.2’sini erkekler, yüzde 49.8’ini de kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılındaki binde 12.4 düzeyinden 2018’de binde 14.7’ye yükseldi.

Kent ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 92.5 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 92.3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7 oldu.

TÜİK’E göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18.4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan kent oldu. İstanbul’u 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan kent oldu.

Türkiye’de 2017 yılında 31.7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artarak 32’ye yükseldi. Ortanca yaş erkeklerde 31.4, kadınlarda da 32.7 oldu. Ortanca yaşın en yüksek olduğu kentler sırasıyla 40.3 ile Sinop, 39.9 ile Balıkesir ve 39.6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu kentler ise 19.8 ile Şanlıurfa, 20.7 ile Şırnak ve 21.4 ile Ağrı oldu.

Çalışma çağı olarak adlandırılan 15-64 yaş grubunda bulunan nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1.4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23.4 ve 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8.8 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılında bir önceki yıla göre iki kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kent olurken, İstanbul’u 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu kent ise bir önceki yıla göre değişmeyerek kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 oldu. (Grafik)