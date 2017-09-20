Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından biri, Hindistan'a satıldı

Haberturk.com.'da yer alan habere göre, dünyanın en büyük 3. traktör firması olan Mahindra & Mahindra (M&M) ülkede İngilizce yayın yapan ekonomi kanalı CNBC TV18'deki habere göre Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından birini bünyesine katmak için son görüşmeleri yaptığı belirtilmiş ancak firmanın adı açıklanmamıştı.

Açıklamayı Hindistan borsası yaptı

Mahindra, resmi açıklamayı ise az önce Hindistan Borsası'na yaptı. Buna göre Mahindra, Erkunt Traktör'ün yüzde 100 hissesini satın aldı. Mahindra'nın satış için 260 milyon Türk Lirası karşılığı, 3.44 kur baz alınarak 76 milyon dolar ödediği öğrenildi. Satışla ilgili işlemler 30 Kasım'a kadar tamamlanacak.

Hindistan devi borsaya yaptığı bildirimde Erkunt Traktör'ün yüzde 35'ine sahip olduğu; otomotiv, traktör ve iş makinelerine yönelik döküm parçalar üreten Erkunt Sanayi'nin de en az yüzde 80 hissesini satın aldığını belirtti. Mahindra bu işlem için de yine 3.44 kur baz alınarak 41 milyon dolar karşılığı 140 milyon Türk Lirası ödeme yapacak.

Mahindra istediği takdirde hisselerin tamamını 10 milyon dolar ilave bedelle 51 milyon dolar (175 milyon Türk Lirası) ödeyerek satın alabilecek.

Büyüklüğü 18 milyar dolar

Türkiye, traktör pazarı açısından Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 4. sırada bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara bakıldığında; 2016 yılında yurtiçi traktör pazarının bir önceki yıla göre %5 büyüyerek 70.205 adede yükselerek yeni bir rekor kırmıştı.

17.8 milyar dolar büyüklüğe sahip olan Mahindra Group bünyesindeki M&M geçen yıl 13 milyar dolar ciro yapmıştı. Hindistan firması hâlihazırda Türkiye'de kendi markasıyla da faaliyet göstermekte ve güçlü bir oyuncu konumunda.

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan bugüne kadar pek çok ilke imza attıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Sektöre girdiğimizde iki gerçeği çok iyi biliyorduk: Sahadaki 1 milyon 200 bin civarındaki traktörün yarıdan fazlası ekonomik ömrünü doldurmuştu. Artık hurda traktör sınıfına giren 25 yaş üstüydü ve bu traktörlerin mazot, yedek parça gibi işletme giderlerinin hem çiftçinin bütçesine hem de ülke ekonomisine verdiği zarar çok büyük rakamlara ulaşıyordu. Oysaki bu ülkenin çiftçisinin bu ülkenin toprağına, iklimine ve çiftçilerin ihtiyacına göre tasarlanmış traktörlere ihtiyacı vardı.”



Tarımsal üretimin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından en az sanayi kadar büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erkunt şunları söyledi:

“Ekonomide dışa bağımlılığın temel sebebi, kendi kendine yetecek kadar üretim yapamamak ve nüfusun temel gereksinimlerini karşılayamamaktır. İleri ekonomiler açısından, tarımsal faaliyetlere devam etmek artık bir gelişmişlik göstergesi haline geldi. Dünyada son on yılda hiçbir malın fiyatı tarım ürünleri kadar artmadı. Türkiye'nin kendine yetebilecek bir ülke olduğuna inanarak, tarımsal üretim ithalatının yaratacağı dış ticaret açığının önüne geçmeyi amaç edindik. Tarımsal mekanizasyonun yurtiçinde üretiminin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu her fırsatta vurguladık. Bu anlayışın bir uzantısı olarak küresel ekonomiyle entegre olmamız gerektiğini biliyorduk, küresel çapta güçlü bir yatırımcıyı Türkiye'ye çekerek büyük bir başarıya daha imza attık.”

Erkunt Traktör hakkında

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, 12 Eylül 2003 tarihinde, tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamıştı.

Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl içerisinde pazarda 3. sıraya gelerek Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olmuştu.

2015 yılında 5 bin 250 adet traktör satan Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, ürettiği tüm traktör modelleri için Avrupa Birliği Homologasyon Belgesi'ne sahip. Bu vesile ile özellikle Avrupa kıtasına başlayan ihracat, Türk traktör sektörü için yine bir "ilk" olma özelliği taşımakta.

Geçtiğimiz yıllarda ihracat markası ArmaTrac ile Avrupa'da büyümeyi amaçlayan firma ilk ihracatını Bulgaristan'a gerçekleştirdikten sonra 17 ülkede yer alan bayileri ile yurt dışında da hızla ilerleme kaydetmekte.

Şirketin 2016 yılı cirosu ise 314 milyon TL.